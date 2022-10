Der Franzose Fabio Quartararo ist der große Solist im Kampf gegen die europäische Übermacht. Und er dürfte wohl als Yamaha-Pilot den WM-Kampf gegen einen Pecco Bagnaia (Ducati) oder Aleix Espargaro (Aprilia) verlieren. Der Ducati-Pilot könnte schon am Sonntag in Sepang (Qualifying am Samstag und Rennen am Sonntag ab 9 Uhr im Liveticker) alles klar machen.

Freilich haben die Japaner das Potenzial, verlorenes Terrain wieder aufzuholen. Das kann Yamaha, das kann natürlich auch Honda. Vor allem seit letztere Mannschaft das Feiern wieder gefunden hat. Denn Marc Marquez ist zurück. In Australien fuhr er das 100. Mal aufs Podium. Er fühle sich unheimlich glücklich, „und auch befreit“, sagte der spanische Superstar in einem Interview mit ServusTV. „Weil ich wieder anfange, das Fahren so richtig zu genießen. Es macht mehr Spaß, wenn der Körper funktioniert.“

So hat die vierte Operation für den Rennsport die wichtige Verbesserung gebracht. „Es war keine leichte Entscheidung. Für ein normales Leben wäre mein rechter Arm immer voll funktionstüchtig. Die vierte Operation barg ein gewisses Risiko. Denn dabei hätte ein Nerv in Mitleidenschaft gezogen werden können, der viel, wenn nicht alles, verschlechtert hätte. Die Ärzte haben mir zwar versichert, dass sie versuchen werden, den Nerv nicht zu treffen, aber es war halt doch ein gewisses Risiko“, ist Marquez heute beruhigter, oder wie er sagt: befreiter. „es ist alles gut gegangen. Und es steht heute immer noch der gleiche Marc Marquez an der Startlinie, nur mit mehr Erfahrung.“

Über seine Zukunft in der MotoGP ist sich Marquez voll und ganz im klaren. „Natürlich gab es Zweifel, als ich in den ersten Tagen begann, meinen Arm zu bewegen. Viel war im Kopf. Mein Arzt hat immer gesagt: vergiss die Vergangenheit. Und so denke ich, noch zwei Jahre mitfahren zu können. Da war die vierte OP der einzige Weg. Weiterfahren ist für mich fast wichtiger als noch ein WM-Titel. Dafür arbeite ich heute sechs Stunden täglich im Physio-Programm. Es ist die Leidenschaft, die mich weiter antreibt ...“