In den USA ist Wrestling ein Renner, die WWE (World Wrestling Entertainment) machte im Jahr 2021 einen Umsatz von über eine Milliarde US-Dollar. Aber auch in Europa hat Wrestling längst eine große Nummer. In der Marktgemeinde Gössendorf, knapp außerhalb von Graz, findet am 12. November (19 Uhr) wieder eine Show statt. Die UKWA, die im vergangenen Jahr von den Fans zur besten heimischen Liga gewählt wurde, veranstaltet den UKWA Royal Fetz. Mit dabei: Lokalmatador Mexxberg, der Mitte November in Gössendorf den Steiermark-Titel im Visier hat. "Als gebürtiger Grazer und mit Kernöl im Blut will ich Jagd auf den Steiermark-Titel machen", sagt der Steirer. Beim Höhepunkt des Abends, dem "Royal Fetz", will er sich dann gegen 29 andere Wrestler durchsetzen und als letzter im Ring stehen. "Im vorigen Jahr ist der Royal Fetz zum Match des Jahres gewählt worden", freut sich Veranstalter Maximilian Pacher.

© King of Pics

Der Kindberger RocknRolla bekommt es mit dem 2-Meter-Hünen Erkan Sulcani aus Albanien zu tun und will den Welt-Schwergewichts-Titel erfolgreich verteidigen. "Er mag vielleicht der größte Gegner sein, den ich je hatte, aber der RocknRolla hat keine Angst. Vor Nichts und Niemandem. Mit meinen fantastischen Fans werde ich auch ihn besiegen können."

Wieder mit dabei ist auch Carsten Schaefer - der Deutsche war 32 Jahre lang bei der WWE angestellt und übernimmt ab sofort die Rolle des General Managers der UKWA.

Tickets sind unter www.eventbrite.at sowie in der Kantine der Sportplatz Gössendorf und den Postpartnern erhältlich.