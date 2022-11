Wer gewann nach offenherziger Ansage Olympisches Gold in Peking? Benjamin Karl - ein Paradeathlet, Perfektionist, gepaart mit einem Hauch an Sturheit und unbändigen Ehrgeiz. Ein Mann, der das Herz auf der Zunge trägt und der keinen Misserfolg scheut. Doch von wegen Jahrhunderttalent seit Anbeginn. Der Parallelboarder avancierte vom Sternchenfahrer zum Fünffach-Weltmeister. Er machte sich in seiner Jugend zuerst als Einzelgänger einen Namen und gibt offen zu, dass er seinen Teil dazu beigetragen hat.