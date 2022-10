Der Grand Prix von Australien in Phillip Island konnte die WM-Entscheidung in der MotoGP gebracht haben. Denn der in der WM Führende Fabio Quartararo stürzte mit seiner Yamaha bereits in Runde 16, während sich vorne ein spannender Kampf um die Podiumsplätze entwickelte.

Vor allem zwischen Pecco Bagnaia (Ducati), Alex Rins (Suzuki) und Marc Marquez (Honda), der nun endgültig wieder zur alten Form gefunden hat. Lange behauptete der Italiener mit der roten Werks-Ducati die Führung. Aber am Ende konnte Alex Rins noch einmal entscheidend nachlegen und auch Marquez ging an Bagnaia vorbei. Der zweite Platz war damit die 100. Podiumsplatzierung des Spaniers.

Bester KTM-Pilot war einmal mehr Brad Binder als Zehnter.

In der WM führt nun zwei Rennen (Malaysia, Valencia) vor Schluss Bagnaia mit 233 Punkten vor Quartararo mit 219 und Aleix Espargaro mit 206.