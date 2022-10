Die Formkrise nach fünf Pleiten in Folge dürfte Lausanne mit dem zweiten Erfolg überstanden haben. Mit einem 6:2-Sieg fegten die Waadtländer über Ajoie hinweg, davor gelang ein 6:1 gegen Zug. Der Villacher Michael Raffl ist hingegen weiterhin zum Zuschauen gezwungen, erlebt das Wellental nur aus der Ferne mit. Der Ex-NHL-Stürmer zog sich vor einigen Wochen eine Fußverletzung zu, musste sogar operiert werden. „Ein Spezialist, der auch Spieler des FC Barcelona behandelt, hat dabei eine spezielle Methode angewandt. Somit verkürzt sich die Zwangspause auf ein Drittel. Sonst hätte es fünf Monate gedauert.“

Die Situation sei für ihn komplett neu und stelle ihn auch vor eine mentale Herausforderung. „Ich war lange auf Hilfe angewiesen, konnte nicht auftreten, musste gefahren werden – für meine Frau war ich sicher wie das dritte Kind“, erzählt er schmunzelnd. Mittlerweile habe er wieder leichtes Training aufgenommen. Raffl gibt sich kämpferisch: „In drei Wochen darf ich aufs Eis. Dann sehen wir weiter.“

Weiterhin in überragender Form präsentiert sich der erst 17-jährige David Reinbacher. Beim 3:2-Sieg Klotens (wo auch Patrick Obrist spielt) über SCL Tigers leistete der Hohenemser einen Assist. Nach neun Partien hält der Verteidiger bei beachtlichen vier Scorerpunkten (ein Tor, drei Assists). Benjamin Baumgartner sorgte für einen Treffer und siegte mit Bern gegen Tabellenführer Genf (6:5 n. V.). Heute kommt es zum Duell der punktebesten Österreicher Fabio Hofer (Biel) und Dominic Zwerger (Ambri-Piotta).

In Schweden kommt Marco Kasper immer besser in Schwung. Auch hinsichtlich der Torausbeute. Der Rögle-Stürmer besorgte beim 2:1 n. V. den Siegestreffer. Am Samstag-Nachmittag gelang ein 4:2-Erfolg gegen Örebro, den Teamchef Roger Bader von der Tribüne aus beobachten konnte. Noch nicht den Rhythmus gefunden hat Zweitligist AIK mit Thimo Nickl. „Speziell auswärts haben wir immer wieder Probleme“, berichtet der 20-Jährige in seiner zweiten Saison beim Stockholmer Klub. „Es läuft viel besser als letztes Jahr, auch wenn es noch nicht mit Scorerpunkten geklappt hat. Natürlich würde ich gerne in der SHL spielen. Aber die Allsvenskan ist eine sehr starke Liga, auch hier muss man sich seinen Platz erarbeiten und seine Eiszeit verdienen.“

Gestresst sei er deswegen nicht. Nickl: „Nach diesem Jahr sehen wir weiter.“ Im Moment zähle schließlich vielmehr, dass AIK endlich seine PS auf den Boden bringt. „Wir sind schnell, verfügen über Skills und geben im Training richtig Gas. Das müssen wir auch bei Spielen zeigen“, berichtet der Klagenfurter.