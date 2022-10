Es war die Premiere. Erstmals spielte ein Kärntner Frauen-Handball-Team in einem europäischen Pokalbewerb. Der dritte Platz in der Women Handball Liga Austria im Vorjahr war das Ticket in die Internationalität. Entsprechend gespannt war das gesamte Team, leicht aufgeregt die Mannschaftsführung. Der erste Gegner kam von den Färöer Inseln, ein Sportfans wohlbekannter Archipel im nördlichen Atlantik, ein autonomer Bestandteil Dänemarks.