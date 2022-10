Nach einem schweren Rennunfall am vergangenen Wochenende im portugiesischen Portimao ist der niederländische Superbike-Fahrer Victor Steeman Tage später seinen Verletzungen erlegen. Steeman, der nach vier Saisonsiegen um den Titel in der Supersport-300-WM gekämpft hatte, war am Samstag im Rennen mit einem anderen Fahrer zusammengeprallt.

Nun berichtet "Speedweek.com", dass auch die Mutter des 22-jährigen Piloten gestorben sei. Ihr Mann versuchte sie demnach noch wiederzubeleben, musste am Ende aber den zweiten tragischen Verlust innerhalb von nur wenigen Tagen hinnehmen.