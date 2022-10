Die große Reise beginnt. Marco Rossi hat die Rückenlehne in die senkrechte Position gestellt. „Ich freue mich, ich bin bereit.“ Der 21-jährige Vorarlberger bewältigte in den vergangenen Wochen die Knochenmühle eines NHL-Trainingscamps und hat es geschafft. Gut, die Ausgangsposition des Erstrunden-Drafts kann sicher nicht mit jenen Spielern verglichen werden, die sich etwa via Try-out-Vertrag einen Platz in der Mannschaft der Minnesota Wild ergattern wollen.

Geschenkt wurde Rossi jedoch nichts. „Aber es war anders als im Vorjahr, schon aufgrund meiner Herzmuskelentzündung. Ich war ja nur bei 60, 70 Prozent meiner Kräfte. Heuer bin ich mit viel mehr Energie hier hergekommen. Ich fühle mich hervorragend“, erklärt der Wild-Center. Trotzdem sei er nun erleichtert: „Ich habe den ganzen Tag gestrahlt, als sie es mir gesagt hatten. Man weiß ja nie, was passiert, wenn man zum General Manager zitiert wird. Es ist dann so viel Druck abgefallen. Die NHL war immer mein Kindheitstraum, jetzt bin ich zurück“, betont Rossi, der ganz genau weiß, dass er die Zügel weiterhin straff halten muss.

Brandner erinnert sich an Minnesota

Das bestätigt auch Christoph Brandner. Der gebürtige Kapfenberger verfolgte natürlich, wie auch Thomas Vanek (Rossi: „Er hat mir gleich gratuliert, das hat mir viel bedeutet“), den Werdegang des Vorarlbergers bei deren Ex-Klub Minnesota. 2003 hatte er die Hürde Camps auf dem Weg in die NHL bewältigt, mit damals 28 Jahren allerdings als Spätzünder. „Ich kam von einer erfolgreichen WM und musste erst beweisen, dass ich nicht nur in Deutschland (Krefeld, Anm.) Tore schießen kann. Damals habe ich das gar nicht so mitbekommen, was alles rundherum los war. Die Erinnerungen kamen erst später wieder zurück. Ich war so im Tunnel, das Camp war für mich Stress pur“, schildert der jetzige KAC-Nachwuchstrainer.

Wenige Tage nach seinem NHL-Debüt schoss er sein erstes Tor, trug sich damit in die österreichischen Eishockey-Geschichtsbücher ein. Brandner schmunzelt: „Zum Glück gibt es Videos davon. Ohne die könnte ich es nicht mehr beschreiben.“ „Er hat es sich total verdient und kann stolz auf sich sein. Und auch für Österreich ist es cool, einen neuen Spieler in der NHL zu haben. Aber jetzt geht es erst richtig los“, prophezeit Brandner. Für ihn war das Abenteuer nach 35 Partien beendet. „Ich wurde runtergeschickt, schaffte es nicht mehr zurück. Ich war eben ein Grübler. Die Jungen wie Rossi oder auch Marco Kasper nehmen das Geschäft ganz anders wahr.“

Rossi: "Kein Plan B"

Rossi fürchtet sich nicht vor den nächsten Herausforderungen. Allerdings will er auch gar nicht zu weit in die Zukunft blicken. „Ich konzentriere mich immer nur auf das nächste Spiel und will beweisen, dass ich hierher gehöre, und vor allem, dass ich es verdient habe, in der NHL zu spielen“, strotzt der Vorarlberger vor Selbstbewusstsein. Angst, dass der Plan nicht aufgehen könnte, kennt er nicht. „Ich bin keiner, der einen Plan B besitzt. Das war ich nie.“

Zum Saisonauftakt wartet auf Minnesota eine Reihe von Heimspielen. Den Auftakt bildet das Duell mit den New York Rangers. Rossi wird plangemäß in der vierten Formation die Stürmer Brandon Duhaime und Connor Dewar centern. Und: Wie in der Vorbereitung ersichtlich, gilt der ÖEHV-Stürmer für das Powerplay als gesetzt. „Das wurde mir in den letzten Tagen mitgeteilt. Es ist natürlich ein tolles Gefühl, dass man auch in der besten Eishockey-Liga der Welt sofort große Verantwortung tragen darf.“ Rossi fühlt sich längst zugehörig, als wichtiger Teil des Teams.

Zuletzt verbrachte die Mannschaft viel Zeit abseits des Eises in Des Moines. „Wir waren Golfen, haben uns besser kennengelernt“, erzählt er. Doch das ist nun vorbei: Jetzt beginnt die große NHL-Maschine zu rollen. Und dabei will Marco Rossi nicht bloß Passagier sein ...