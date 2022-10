Schneller, als erwartet werden durfte, tauchen die Frauen von SC witasek Ferlach in das internationale Geschäft ein. Bereits im zweiten Jahr in der höchsten Spielklasse (WHA) schafften die Kärntnerinnen mit dem Halbfinaleinzug dieses für den Klub historische Ergebnis. Die Belohnung erfolgt am Freitag und Samstag in Form von zwei Spielen gegen H71 aus Torshavn.