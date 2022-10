Mit vier Siegen in vier Ligaspielen kann man von einem perfekten Start sprechen. Die Ziele in Ferlach sind heuer hoch. Nicht nur bundesweit. Erstmals treten die Damen des SC Witasek Ferlach auch international an. Anspannung und Vorfreude vor dem Europacup-Doppel nächsten Freitag und Samstag (jeweils 19 Uhr) sind groß. Gegner ist H71 von den Färöer Inseln. "Sie spielen einen skandinavischen Stil. Sie sind aggressiv, aber auch kreativ", weiß Trainerin Iva Kanjugovic.