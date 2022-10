Es ist nun 40 Jahre her, dass meine Tante auf dem Christkindlmarkt in München, zu dem wir mit einem lokalen Busunternehmen gefahren waren, meinem Drängen nachgegeben und mir für Weihnachten um 139 Mark einen kleinen schwarzen Kasten gekauft hat. 139 Mark (1000 Schilling) waren damals eine Stange Geld, besonders für eine Witwe. Vielleicht war es Nostalgie wegen ihres kurz zuvor verstorbenen Mannes, dass meine Tante über das Budget sprang? Der angeheiratete Onkel hatte mir Schach beigebracht, auf einem Brett, das er als 16-Jähriger während seiner Kriegsgefangenschaft in Afrika immer unter dem Kopfpolster versteckt hatte. Mit dem kleinen schwarzen Kasten, Mephisto hieß das Ding, würde ich, so meine und meiner Tante Hoffnung, bald Großmeister sein oder zumindest die Bezirksliga Vöcklabruck gewinnen.