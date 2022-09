Der Start in die Handball Liga Austria hätte für den SC kelag Kärnten fast nicht besser laufen können. Nach vier Runden hat der Klub drei Siege auf der Habenseite stehen und nur eine Niederlage auf der Sollseite. Die Kärntner liegen mit sechs Punkten auf Platz vier in der Tabelle. Leader ist Titelverteidiger Krems, die Niederösterreicher sind das einzige Team mit einer blütenweißen Weste. Am Samstag müssen die Ferlacher zum Champion, stehen vor einer ganz schwierigen Aufgabe.