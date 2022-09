Die Lakers Kärnten beginnen die neue Saison in einer neuen Heimstätte. Das Aushängeschild des Kärntner Frauen-Eishockey wird künftig die Spiele vor den eigenen Fans in der Halle in Ferlach austragen. Bisher war die Mannschaft in Steindorf stationiert, aber in der Ossiacher See Halle gibt es erst ab November Eis. „Wir finden in Ferlach für uns optimale Bedingungen vor, nicht nur auf dem Eis, sondern auch für das Trockentraining und auch hinsichtlich der Kabine“, ist Cheftrainer Günther Ropatsch begeistert.