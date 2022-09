Die ATSC Wildcats werden mit einer äußerst jungen Mannschaft in die neue Saison gehen. Gegenüber vergangenes Spieljahr wurde die Truppe nochmals verjüngt, was aber nicht heißen soll, dass die Klagenfurterinnen nicht mit gewissen Ambitionen in die Meisterschaft starten werden. „Wir wollen schon im vorderen Drittel vertreten sein“, sagt Neo-Cheftrainer Stefan Spirk, der die letzten drei Jahre als Trainer in der 2. Liga tätig war. An seiner Seite hat er Ex-Wildkatze Sophie Wallner, die aber auch als Nachwuchskoordinatorin tätig ist.