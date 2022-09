Vor einer Woche hat Aich/Dob das Tor zur zweiten Runde der Volleyball Champions League (CEV) überraschend weit aufgeschlagen. Mit einem 3:0-Auswärtssieg beim montenegrinischen Meister Budva hat sich die Mannschaft von Trainer Zoran Kedacic eine perfekte Ausgangslage für das Rückspiel am Dienstag (18 Uhr, live auf ORF Sport+) vor eigenem Publikum geschaffen. „Es war ein ganz starker Auftritt von uns. Wir dürfen uns von dem klaren Sieg aber nicht täuschen lassen. Das Rückspiel wird sicher kein Selbstläufer“, warnt Sportdirektor Martin Micheu.



Nachdem ein 3:0-Satzsieg gleich gewertet wird, wie ein 3:1, müssen die Bleiburger heute also zumindest zwei Sätze gewinnen, um den Aufstieg zu fixieren. Anderenfalls (Anm.: 0:3 oder 1:3) müsste ein entscheidender „Golden Set“ für die Entscheidung herangezogen werden. Keine leichte Aufgabe für den Vizemeister.



„Wir erwarten, dass Budva alles probieren wird, um ihre unerwartete Niederlage auszubessern. Wir müssen also noch einmal eine Topleistung abliefern, um die zweite Runde zu erreichen“, so Micheu, der zugleich auf die Stärke seiner Mannschaft vertraut: „Wir haben sicher das Potenzial erneut zu siegen. Es muss einfach alles passen. Dass wir das Rückspiel zuhause absolvieren, ist sicher kein Nachteil für uns. Ich hoffe, dass zahlreiche Zuschauer unser erstes Bewerbsheimspiel der Saison besuchen und uns zum Aufstieg pushen.“