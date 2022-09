Der Feldkirchner Hermann Waldy fährt ja nicht für einen Kärntner Motorsportklub, sondern für den MSC Rottenegg (wie schon sein Vater). So gesehen ist das Rennen im oberösterreichischen St. Agatha sein Heimrennen. Die Strecke kennt er in- und auswendig. Und dieser Kurs hat schon eher Rundstreckencharakter, gut abgesichert mit Betonleitwänden oder Doppelleitschienen. Die einen Sturz in die Tiefe verhindern. Dennoch gibt es, wie im Bergrennsport üblich, in Handbreite entfernt solide Bäume und unnachgiebige Pfosten. Also gerade recht für ein Meisterschaftsfinale (alle Ergebnisse hier).