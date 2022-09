Marc Marquez hat einen Hürdenlauf zwischen Rennstrecken und Chirurgie hinter sich. Über Monate kämpfte er gegen die Leiden eines geschundenen Körpers, vor allem gegen die Probleme eines gebrochenen Oberarms, dessen Heilung nicht so ganz kompatibel war mit dem Rennfahren in der MotoGP. Beim ersten Herantasten in Aragon schied er noch aus.

1071 Tage nach seiner letzten Poleposition, nach fast 50 MotoGP-Rennen, war der achtmalige Weltmeister wieder einmal der Trainingsschnellste. Vor allem war für Honda beim Heimrennen in Motegi (ab 8 Uhr im Liveticker) die Performance des Spaniers eine wahre Genugtuung. Und das auch noch auf regennasser Piste.

Neben Marquez stehen KTM-Pilot Brad Binder und Johann Zarco auf der Pramac-Ducati in der ersten Startreihe. Am Sonntag soll es ein Rennen im Trockenen geben. Und zu erwarten ist ein weiterer Kampf um WM-Punkte und WM-Titel. Denn der Außenseiter Aleix Espargaro (Aprilia) konnte sich für die zweite Reihe klassieren, der WM-Leader Fabio Quartararo kam hingegen über Rang neun nicht hinaus.