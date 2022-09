Nicht nur für die Anhänger der beiden Vereine, auch für den neutralen Fan gibt es am Sonntag ein Traumfinale. Mit den Vienna Vikings und den Hamburg Sea Devils spielen in Klagenfurt die beiden aktuell besten Teams in Europa auf. Beide zeigten in Grunddurchgang und Play-offs der European League of Football die stärksten Leistungen. "Während wir uns auf dieses Meisterschaftsspiel vorbereiten, ist eine Sache klar: Es wird ein hartes, umkämpftes Spiel, das bis zum Schluss spannend bleiben wird", sagt Daniel Auböck, Defensive-Coordinator der Vikings. Die Erwartungen sind auf beiden Seiten hoch.