Die Schachwelt kommt nicht zur Ruhe. Zwischen Magnus Carlsen und Hans Niemann brodelt es, der größte Schachskandal der jüngeren Geschichte ist zum Greifen nahe. Was ist passiert? Beim prestigeträchtigen Sinquefieldcup in St. Louis besiegte Niemann den Weltmeister mit den schwarzen Steinen. Am nächsten Tag kündigt Carlsen via Twitter seinen Rücktritt vom Turnier an. Mit einem kryptischen Mourinho-Zitat. Carlsens nächster Schritt: Beim Julius Bär Generationen-Cup hat der Norweger nach nur einem Zug aufgegeben.