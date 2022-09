In der jüngsten Vergangenheit musste Felix Gall (24) beißen. Ein Infekt hatte den Osttiroler im Sommer ausgebremst und er kam erst langsam wieder in Form. Zur WM hin hat er aber wieder einen sauberen „Haxen“ bekommen. Bei der Luxemburg-Tour präsentierte er sich am Schlusstag in der Fluchtgruppe stark. „Das war vielleicht mein bester Tag in dieser Saison – gerade richtig zur WM“, erzählt der Berufsradfahrer von AG2R Citroën.