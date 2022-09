Aich/Dob ließ im Hinspiel der ersten Qualifikationsrunde zur Champions League in Montenegro nichts anbrennen. Auch wenn Manager Martin Micheu vor der Partie vor dem Team aus Budva gewarnt hatte, gab die Mannschaft von Neo-Trainer Zoran Kedacic auswärts von Beginn an klar den Ton an. Kapitän Manuel Steiner und seine Kollegen zogen gleich auf 5:0 davon, gewannen Satz eins 25:19. Auch Satz Nummer zwei fiel äußerst klar für die Kärntner aus. Zwar gab es gleich nach Wiederbeginn ein kurzes Aufbäumen samt Drei-Punkte-Führung für die Gastgeber, doch Aich/Dob arbeitete sich höchst konzentriert heran und gewann den vorletzten Durchgang dieser einseitigen Begnung sogar noch mit einem Plus von zehn Punkten 25:15 in lediglich 22 Spielminuten.