Im Sommer wurde es beim SK Aich/Dob etwas unübersichtlich. Neun neue Spieler, 14 Nationalteam-Cracks und zwei Großereignisse – das waren die Themen, mit denen sich Sportchef Martin Micheu beschäftigen musste. „Es ging turbulent her. Unser Trainer, Zoran Kedacic, war im Trainerteam der Slowenen bei der WM. Und es war eigentlich echt nicht damit zu rechnen, dass die es bis ins Finalturnier schaffen und am Ende Vierter werden. Das ist zwar ein Wahnsinn, für uns bringt es aber weitere Verzögerung. Erst am Dienstag ist er zurückgekommen und konnte das erste Training leiten. Und jetzt hat sich auch noch Aufspieler Christian Rainer an den Adduktoren verletzt“, erzählt Micheu.