Der "härteste Teambewerb der Welt" warf in ganz Lienz bereits seine Schatten voraus. Bereits am Freitag herrschte am Hauptplatz, dem Start-Zielbereich reges Treiben. Vor dem Rennbüro standen die Athleten Schlange um ihre Startnummern zu erhalten, die Hotels und der Tourismus freuten sich über eines der am stärksten frequentierten Wochenenden des Jahres.

Vier Disziplinen gilt es in der Staffel zu bestreiten. 12 Kilometer Berglauf, ein Flug mit dem Paragleiter von 2441 Metern ins Lienzer Dolomitenstadion, insgesamt 32 Kilometer auf dem Mountainbike (19km Uphill/13km Downhill) und eine sechs Kilometer lange Wildwasserregatta im Kajak werden den Sportlern auch in diesem Jahr wieder alles abverlangen.

2021 benötigte das Siegerteam (Kolland Topsport Professional) 04:08,16 Stunden für die vier Disziplinen und auch heute wird der Schlussmann des schnellsten Quartetts gegen 14 Uhr im Ziel erwartet.