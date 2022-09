Der Sport verneigt sich vor der Queen. So gut wie sämtliche Verbände und Vereine des Vereinigten Königreichs bekundeten nach dem Tod von Elizabeth II. am Donnerstag ihre Trauer und ihr Mitgefühl. Besonders beeindruckend reagierten die Fußballfans unmittelbar vor dem Ankick des Europa-League-Spiels zwischen West Ham und FCS Bukarest im London Stadium, dem früheren Olympiastadion, als sie spontan die britische Hymne "God save the Queen" sangen.

Viele für das Wochenende vorgesehene Sportveranstaltungen wurden aus Respekt vor der verstorbenen Königin bereits abgesagt. So sind bis auf Weiteres sämtliche Pferderennen gestrichen worden, die Rad-Rundfahrt Tour of Britain wurde nach fünf von acht Etappen abgebrochen. Das zur hoch dotierten Rolex-Serie zählende Golf-Turnier der DP World Tour, die BMW PGA Championship mit dem Österreicher Bernd Wiesberger ist unmittelbar nach Bekanntwerden des Todes der Queen um 19.30 Uhr MESZ unterbrochen worden. Die für Freitag vorgesehene 2. Runde wurde abgesagt.

Mittlerweile steht auch fest, dass alle Fußballspiele der EFL verschoben werden. "Als Zeichen des Respekts von Queen Elizabeth II", heißt es in einer Mitteilung der Fußballliga. Details, die Verschiebungen betreffend, wurden noch nicht kommuniziert.

Der Großteil der Premier-League-Klubs setzt Zeichen auch auf den Social-Media-Kanälen. So sind die Startseiten von Manchester United, Manchester City, Chelsea & Co. in Schwarz gehalten, wo üblicherweise die Klublogos prangen.