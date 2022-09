Was die Frauen von SC witasek Ferlach/Feldkirchen im letzten Spieljahr leisteten, war für den Klub das bisher beste Ergebnis in der Geschichte. Erst nach einem dramatischen Halbfinale gegen Atzgersdorf war für die Mannschaft von Trainerin Iva Kanjugovic die Saison vorbei, fehlten am Ende zwei Tore, um den Finaleinzug zu erreichen.