Joan Mir, MotoGP-Weltmeister von 2020, fährt in der kommenden Saison an der Seite von Marc Marquez bei Repsol Honda. Der 24-Jährige unterzeichnete einen Zweijahresvertrag und hat so doch einen Platz in einem Werksteam gefunden.

Mir startete seine Karriere 2016 in der Moto3, 2017 holte er in der kleinen Klasse bereits den WM-Titel. Er wechselt 2018 in die Moto2. 2020 erfolgte dann sein ganz großes Jahr bei Suzuki Ecstar. Er holte sich den Weltmeistertitel in der MotoGP. Neben zwei Weltmeisterschaften hat der Spanier klassenübergreifend 12 Grand-Prix-Siege und 33 Podestplätze errungen.

Auf das Rennen am Sonntag in Misano wird Joan Mir verzichten müssen. Er laboriert noch an einer Verletzung von Spielberg.

Für Alex Rins gibt es überigens auch einen Platz bei Honda, jedoch im Kundenteam LCR.