Immer mehr empfiehlt sich Ferdinand Habsburg für eines der begehrten Hypercar-Cockpits für die nächste oder übernächste Saison in der World Endurance Challenge. Am Sonntag gewann er mit dem Italiener Lorenzo Colombo und dem Schweizer Luis Deletraz das 4-Stunden-Rennen von Barcelona.

Damit feierte der Österreicher nach den Erfolgen in Le Castellet und Imola seinen dritten Sieg im vierten Rennen der ELMS. Zwei Rennen vor Schluss (Spa am 25. September, Portimao am 16. Oktober) führt das Prema-Trio mit 85 Punkte vor der Panis-Mannschaft (63) mit Canal/Jamin/Van Uitert.