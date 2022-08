Zwar heulen die Motoren am Red Bull Ring in diesem Jahr noch des Öfteren auf, mit der Formel 1 und MotoGP sind die beiden Höhepunkte am Red Bull Ring aber bereits im Ziel. Mit knapp 500.000 Besuchern wurde Spielberg seinem Ruf als Österreichs Motorsport-Hauptstadt einmal mehr gerecht – so bilanziert zumindest (und wohl nicht nur) Geschäftsführer Erich Wolf die GP-Wochenenden. "Die beiden Königsklassen wurden ihrem Namen gerecht, das war Motorsport vom Feinsten mit einer tollen Show", erklärte der Ring-Chef nach dem MotoGP-Spektakel.