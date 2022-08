So hat sich KTM das Heimrennen wohl nicht vorgestellt. Nach Rennsiegen durch Miguel Oliveira 2020 und Brad Binder im Vorjahr blieben die Österreicher diesmal ohne Podium. Der siebente Platz von Brad Binder zeigte zwar einmal mehr die Qualitäten des Südafrikaners im Rennen, für ganz vorne wird es mit der schwachen Qualifying-Performance schwierig, weiß auch Motorsportchef Pit Beirer. "Uns hat das ganze Wochenende etwas gefehlt und dann wird es eben beinhart da vorne. Am Schluss sind es zwar nur zehn Sekunden an die Spitze, das ist derzeit aber eine Welt in dieser Liga", meinte der Deutsche.

Der Südafrikaner selbst war mit dem Rennen an sich nicht unzufrieden: "Mein Start war nicht so gut, vor allem zu Kurve zwei hin habe ich verloren. Danach wollte ich pushen, habe von Anfang bis Ende alles gegeben und das Bike hat auch gut funktioniert. Kurz vor Schluss habe ich Vibrationen am Vorderreifen gespürt, die schlimmer wurden. Am Ende des Tages bin ich froh, ins Ziel gekommen zu sein", meinte Binder, sieht aber logischerweise Aufholbedarf: "Wir sind leider derzeit nicht so konkurrenzfähig, wie andere und müssen einfach weiterarbeiten."

Auch sein Teamkollege Miguel Oliveira konnte Plätze gutmachen, fuhr von Startposition 17 aus noch auf Rang zwölf. Weiter nach vorne ging es aber nicht. "Ich hatte Probleme mit dem Hinterrad und konnte einfach nicht schneller. Wir wollen natürlich mehr und können nicht zufrieden sein", sagte der Portugiese. Um die Qualifying-Schwäche in den Griff zu bekommen, wird KTM in Zukunft eng mit Red Bull Racing in England zusammenarbeiten, wenn es um die Aerodynamik des Bikes geht. "Es geht jetzt in eine ähnliche Richtung, wie in der Formel 1. Aero-Entwicklung wird immer wichtiger, da müssen wir reagieren, auch wenn wir es so nicht haben wollten", meint Beirer. Dies sei "der große Schlüssel für die Zukunft", sagt der Motorsportchef der Mattighofener.