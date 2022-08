Im Rahmen des Motorrad-Grand-Prix von Österreich hat es am Samstagabend einen Unfall in einer Nachwuchsserie mit Folgen gegeben. In der Auslaufrunde des sogenannten Rookies Cups stießen der Ungar Sorra Görbe und der Franzose Amaury Mizera zusammen und stürzten. Beide Fahrer wurden auf der Strecke versorgt. Während Görbe mit Prellungen davonkam, musste der offenbar schwerer verletzte Mizera mit dem Hubschrauber von Spielberg nach Graz geflogen werden.

Der Zustand des 15-jährigen Franzosen wurde von Sky Sport als "kritisch" bezeichnet. Französische Medien schrieben von einer "sehr ernsten" Situation. Man warte auf eine Stellungnahme der Serie, hieß es weiter. Diese wird vom österreichischen Ex-Rennfahrer August Auinger betreut. Die mit 250er-KTM-Motorrädern bestrittene Serie für 13- bis 17-Jährige ist in ihrem 16. Jahr. In den vergangenen sechs Saisonen ist der Moto3-Weltmeister fünfmal ein ehemaliger Rookies-Cup-Fahrer gewesen. Erster Champion war der heutige MotoGP-Star Johann Zarco (FRA).

Mit Jakob Rosenthaler tritt auch ein Österreicher an. Der 16-jährige Linzer belegte im ersten Lauf Platz zehn, der Sieg ging trotz Long-Lap-Penalty an den Spanier Angel Piqueras. Das zweite Rennen stand am Sonntag um 16.20 Uhr als letztes aller Rennen beim Grand Prix von Österreich auf dem Red Bull Ring auf dem Programm. Die MotoGP beginnt um 14.00 Uhr (ServusTV).