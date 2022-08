15.10 Uhr: Weitere Unwetter in Spielberg nicht ausgeschlossen

Am Freitagnachmittag warnt das Land Steiermark offiziell vor weiteren Unwettern: "Laut der ZAMG - Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik - ist leider auch heute in den späten Nachmittagsstunden die Gewitter und Sturmgefahr in der gesamten Steiermark sehr hoch. Bitte meidet Waldgebiete in den betroffen Gebieten und passt auf euch auf!" Die Einsatzkräfte am Ring sind in Alarmbereitschaft.

14.59 Uhr: Ducati lässt die Muskeln im zweiten Training spielen

Auch in der zweiten Trainingseinheit sicherten sich die Italiener die Bestzeit. Johann Zarco ließ auf seiner Pramac-Ducati mit einer Zeit von 1:29;837 alle hinter sich. Platz zwei ging an Ducati-Werksfahrer Jack Miller (+0,024), Pramac-Teamkollege Jorge Martin wurde Dritter (+,0,029). Der erste KTM-Pilot ist mit Brad Binder auf Platz zehn zu finden (+0,291), Miguel Oliveira liegt auf Platz 22 (+1,478) und stürzte sogar im zweiten Training. Nach den ersten beiden Sessions wäre somit nur Binder aus dem Hause KTM vorzeitig für das Qualifying qualifiziert. Oliveira muss auf ein trockenes drittes Training und schnelle Runden hoffen.

14.48 Uhr: Testen Sie Ihr Wissen

An diesem Wochenende macht die MotoGP wieder Halt in der Steiermark. Zehntausende Fans werden am Ring erwartet. Hier können Sie Ihr Wissen zur Königsklasse des Motorradsports unter Beweis stellen.

13.19 Uhr: Polizei-Hubschrauber im Einsatz

Der in Spielberg bei der MotoGP stationierte Hubschrauber "Libelle" der steirischen Polizei unternimmt am Freitag auch Erkundungsflüge im Unwettergebiet. Die Bilder sind erschreckend.

12.46 Uhr: Erste Promis angekündigt

Auf der Gästeliste von Red Bull für das WM-Wochenende finden sich auch einige bekannte Namen - hier erfahren Sie mehr.

11.26 Uhr: Acht Fragen und Antworten zu Anreise, Tickets und Programm beim MotoGP-Rennen in Spielberg

Die Anreise ist weiterhin voll im Gange und während den Trainings waren auch die Tribünen erstmals besetzt. Wie man ohne Staus zur Rennstrecke gelangt, wo man jetzt noch ein freies Zimmer findet und welche Programmpunkte Fans nicht verpassen dürfen, lesen Sie hier.

Hier lesen Sie die ganze Geschichte!

10.45 Uhr: Jack Miller im ersten Training voran

Ducati-Werksfahrer Jack Miller dominierte die erste Trainingseinheit in Spielberg. Der Australier, kommende Saison übrigens bei KTM, deklassierte die Konkurrenz mit einer Zeit von 1:30;756 vor Hersteller-Kollegen Johann Zarco und seiner Pramac-Ducati (+0,618). Der WM-Führende Fabio Quartararo kam auf Platz fünf (+1.017), das KTM-Duo Brad Binder (+1.157) und Miguel Oliveira (+1.666) positionierte sich auf die Ränge fünf und 13. Um 14.10 Uhr steigt die zweite Trainingseinheit der MotoGP.

9.56 Uhr: Wetter klart auf - trotzdem höchste Alarmbereitschaft

Mittlerweile zeigt sich die Sonne in Spielberg und die Strecke trocknet auch nach und nach auf. Für Entspannung bei den Einsatzkräften sorgen die Sonnenstrahlen jedoch nicht. Die Feuerwehr ist weiter auf höchster Alarmbereitschaft.

Hier lesen Sie die ganze Geschichte!

9.02 Uhr: Freitag startet regnerisch

Nach den schweren Unwettern am Donnerstag und in der Nacht auf Freitag gibt es auch zum Start des ersten Trainingstages leichten Regen. Auf den Campingplätzen spürt man davon wenig. Die Stimmung unter den zehntausenden Fans ist vor den ersten Trainingsessions bestens.

8.32 Uhr: Der Hype um Valentino Rossi reißt nicht ab

Auch nach dem Rückzug von Valentino Rossi ist die Legende bei den Fans das Zugpferd der MotoGP. Das sieht man vor allem an den Fanartikeln rund um den Ring. Touristisch hofft man aus steirischer Sicht auf Erfolge für KTM.

Hier lesen Sie die ganze Geschichte!