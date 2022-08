Für das bevorstehende MotoGP-Wochenende in Spielberg im obersteirischen Aichfeld zeichnet sich laut Hannes Rieder von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) in Graz "bis auf Freitag ein super Wetter" ab. Der Donnerstag ist noch heiß, der Freitag wechselhaft mit Gewittergefahr, Samstag und Sonntag werden dafür aber wieder großteils sonnig und warm, aber nicht mehr heiß, sagte er am Mittwoch im APA-Gespräch.

"Am Donnerstag ist es heiß, heiß, heiß. Der Asphalt wird glühen", meinte er. Bis zu 30 Grad Celsius erwartet die Camper bei ihrer Anreise und auch am Abend beim Pit Lane Walk sollte es noch trocken bleiben, aber "am Nachmittag und Abend zieht ein bisserl mehr Bewölkung auf". Erste Regenschauen seien in den Abendstunden möglich, die Wahrscheinlichkeit sei aber gering. Der Donnerstag bringt auch föhnigen Nordwestwind mit sich, allerdings wird er nicht stürmisch: "Zelte sollten keine davonfliegen."

Am spannendsten wird der Freitag

Der Freitag wird der unbeständigste und "spannendste" Tag: "Das wird ein wenig wie ein Lotteriespiel, wann es wie viel regnet". Sonnige Phasen sind am Freitag dazwischen immer wieder mal zu erwarten, aber einzelne Gewitter und Regenschauen werden durchziehen. Die Gewitter können auch heftiger werden. Ein Regenschutz sei für die Zuschauerinnen und Zuschauer zu empfehlen. Die Höchsttemperaturen kommen auf maximal 23 bis 24 Grad Celsius. Komme die Sonne durch, können sich diese aber durchaus heiß anfühlen.

Der Samstag sollte dann wieder etwas beständiger und ruhiger werden: "Der Wind dreht auf Nordwest und bringt Föhn mit bis zu 30 km/h." Dadurch trockne die Luft ab und es werde vorwiegend sonnig. Die Höchsttemperaturen liegen abermals bei 23 bis 24 Grad Celsius und "es sollte großteils niederschlagsfrei bleiben", so Rieder.

Den Campern wird in der Nacht nicht kalt

Der Sonntag sollte eine Spur wärmer als der Samstag werden und auch noch ein wenig mehr Sonne als der Samstag bringen. Die Temperaturen klettern auf maximal 24 Grad Celsius. Der Föhn bleibt erhalten und kann am Sonntag auch bis zu 40 km/h erreichen. Regen ist am Sonntag kaum einzuplanen.

Die Camper dürfen in den Nächten durchwegs Temperaturen im zweistelligen Bereich erwarten. In den Morgenstunden vor dem Sonnenaufgang könnten Tiefstwerte von elf Grad Celsius herrschen, kälter dürfte es aber nicht werden.