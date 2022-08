Der Red Bull Ring ist schon eine ganz spezielle Geschichte, wenn es um die Streckenführung geht. Die Piloten müssen auf einer schnellen Runde, im Qualifying beispielsweise, immer die beste Performance hinzaubern. Genau hin bremsen, den richtigen Zug beibehalten und das Bike so schnell wie möglich wieder aufstellen - das braucht es im Grunde in allen Kurven. Denn nur so bekommt ein Fahrer die Kraft auch wieder schnell und effizient auf den Boden. Fast alle Kurven gestalten sich in Spielberg so, es gibt nur wenige, in denen man etwas gutmachen kann. Am ehesten noch die Doppellinks im Infield, aber selbst dort ist es schwierig.