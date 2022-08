Vizemeister Aich/Dob steht wieder voll im Training für die kommende Saison. Mit ein paar Turbulenzen starten die Unterkärntner unter der Leitung vom slowenischen Neo-Trainer Zoran Kedacic in die Vorbereitung auf eine Spielzeit mit vielen Herausforderungen. "Uns fehlen noch insgesamt sieben Spieler, die mit ihren Nationalteams im Einsatz sind. Wir haben allerdings fast ein bisschen Stress, weil schon in fünf Wochen die Champions League gegen Budva steigt. Die Montenegriner sind ein harter Gegner, sind eigentlich jedes Jahr in der Königsklasse dabei und haben immer stark veränderte Mannschaften. Wir müssen uns da noch mehr Infos holen, haben aber sicher eine Chance", sagt Manager Martin Micheu.