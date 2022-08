Interview. KTM-Motorsportchef Pit Beirer über das, was zur Spitze fehlt, die schnelle Entwicklung in der MotoGP, einen nationalen Helden und seine karge Freizeit.

KTM ist höchst erfolgreich, 23 WM-Titel gab es im Vorjahr auf zwei Rädern. Nur in der MotoGP fehlt der Titel. Wie sehen Sie als Motorsport-Verantwortlicher die Situation?

PIT BEIRER: Wir sind kurz vor dem ganz großen Durchbruch. Wir haben mit unserer Mannschaft in jeder Sportart einen WM-Titel geschafft, wir sind eine junge Mannschaft, Partner für Jugendarbeit, befeuern den Rookies-Cup, haben neun von zwölf Moto3-Rennen gewonnen, sind auch in der Moto2 erfolgreich. Kurz: Wir sind der einzige Hersteller, der alle GP-Sportarten mit eigenen Teams belegt und erfolgreich ist. In der MotoGP sind wir derzeit auf WM-Platz sieben, das muss man als Pyramide sehen. Das soll nicht darüber hinwegtäuschen, dass wir in der MotoGP nicht einfach nur Top-zehn-Teilnehmer bleiben wollen.