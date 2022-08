Auf dem gesperrten Klagenfurter Ring gab es einen erfolgreichen Abschluss der Alpe Adria Tour. Aus Kärntner Sicht war diese vierte Etappe mehr als erfreulich. So gab es einige Etappensiege, etwa durch Florian Wiegele (RC-KAC) und Alvise Kanda Diwidi (RC-KAC) einen Doppelsieg bei den Allerjüngsten, den U13 männlich. Ebenfalls einen Doppelsieg gab es für den RC Feld am See durch Sophia und Viktoria Ofner in der U13 weiblich.