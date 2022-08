Heiko Gigler kraulte bei der Schwimm-EM in das Semifinale über 100 Meter. Mit seiner Zeit von 48,43 Sekunden zog er als Sechstbester ins Semifinale ein. Die Chancen auf einen erstmaligen Finaleinzug eines OSV-Athleten auf dieser Strecke stehen somit gut.

Der Kärntner konnte seinen bisherigen OSV-Rekord von 48,82 vom April um 0,39 Sekunden überbieten und sorgte damit bereits für den dritten österreichischen Rekord bei dieser EM. Mit seiner Leistung hat der Schwimmer vom SV FK Spittal an die starken Leistungen seiner OSV-Kollegen vom Vortag anschließen können. Gigler wusste bereits, dass mehr möglich ist: "Ich war schon seit gestern voll im Fokus. Und ich glaube, das ist, was es ausmacht." Erfolgsrezept war unter anderem eine Taktikumstellung aus dem WM-Bewerb vom Juni: "Vollgas vorne weggehen - das ist, was mir liegt. Weil ich weiß, dass ich es hinten raushalten kann", so der 26-Jährige, der generell lieber am Nachmittag schwimmt.

David Popovici setzte bei der EM seinen beeindruckenden Siegeszug fort. Mit dem EM-Rekord von 47,20 Sekunden blieb der Rumäne 0,29 Sekunden über dem Weltrekord des Brasilianers Cesar Cielo Filho von der Rom-WM 2009. Laut Gigler setzt der 17-Jährige neue Maßstäbe: "Ich bin gespannt, was da noch auf uns zukommt. Er hat die perfekten Hebel, die Hände bis zu den Knien."

Am Freitag sind neben Gigler im Semifinale über 100 Meter Kraul (18.33 Uhr) auch Lena Grabowski über 200 Meter Rücken (18.00), Simon Bucher über 50 Meter Delfin (18.07) sowie Valentin Bayer und Bernhard Reitshammer über 100 Meter Brust (18.18) im Einsatz.