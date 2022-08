Fast jede Nacht, sagt Jan Hercog, wacht er schweißgebadet auf. Das hat den Grund, dass er bald ziemlich lange baden geht: Bei der Europameisterschaft möchte er neben den olympischen zehn Kilometern auch die 25-Kilometer-Strecke bewältigen. So lange ist der Freiwasserschwimmer aus der Steiermark, der in der Woche immerhin auf einen Trainingsumfang von 70 bis 100 Kilometer kommt, noch nie in einem Wettkampf durchgehend gekrault.