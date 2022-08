Es ist eine skurrile Geschichte, die der spanische Basketball-Topklub C. B. Burgos hinter sich hat. Die Mannschaft war in den Jahren 2020 und 2021 die Nummer eins in Europa, die Iberer gewannen zwei Mal die Champions League. In der letzten Saison passierte aber das Unglaubliche, C. B. Burgos stieg aus der ACB, der höchsten spanischen Liga, ab. „Erstmals in der Historie ist ein Champions-League-Gewinner abgestiegen“, sagt Rašid

Mahalbašić, der beim Traditionsverein künftig sein Geld verdienen wird.