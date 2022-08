Alles, was im österreichischen Schwimmsport Rang und Namen hat, wird sich von Donnerstag bis Sonntag im Wolfsberger Stadionbad einfinden. Bei den österreichischen Staatsmeisterschaften der allgemeinen Klasse und der Junioren werden insgesamt an die 450 Athleten erwartet, darunter der gesamte Nationalkader der Herren, Frauen und Junioren.



„Es freut uns sehr, dass der Verband uns mit der Austragung betraut hat und auf unsere Erfahrung baut. Die Veranstaltung generiert am Wochenende allein circa 2500 Übernachtungen in der Region“, freut sich Michael Moser, Obmann-Stellvertreter des ausrichtenden Vereins WSV Wolfsberg.



Aus Kärntner Sicht steht vor allem Heiko Gigler im Mittelpunkt, der gleich für fünf Einzelstarts genannt hat. „Ich werde mit Sicherheit in drei Disziplinen an den Start gehen. Wie viele es am Ende sein werden, will ich von Tag zu Tag entscheiden“, erklärt der 26-jährige Olympiateilnehmer von 2021, der sich im Hinblick auf die Schwimm-Europameisterschaften, die nächste Woche beginnen, nicht „verheizen“ will. „Schon am Dienstag geht es für mich weiter nach Rom, dennoch nehme ich die Staatsmeisterschaften sehr ernst, sie sind ja auch die Generalprobe für die EM.“ Der Oberkärntner gibt aber auch zu, dass Titel am Wochenende nur Nebensache sind.



Der Start erfolgt am Donnerstag um 9 Uhr, die offizielle Eröffnungsfeier steigt einen Tag später um 17 Uhr, ebenfalls im Stadionbad Wolfsberg.