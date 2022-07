Die Titelkämpfe starteten für Rosa Donner und Sebastian Slivon vergangene Woche noch durchwachsen. Mit einem 20. und einem 18. Platz rutschte das Medal Race bereits am ersten Tag in weite Ferne zu den Medal-Race-Plätzen. Die beiden rot-weiß-roten Talente starteten aber nach zwei Tagen Flaute, an denen keine Races absolviert werden konnten, noch eine Aufholjagd. Mit zwei Top-10-Platzierungen rückten Donner/Slivon bis auf den elften Platz im allgemeinen Klassement, bzw. auf Rang zwei in der U-21-Wertung vor. Das talentierte 470er-Duo bestätigte schließlich die Silbermedaille mit einem dritten Platz im abschließenden Last-Race am Dienstag.