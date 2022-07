Der Ansturm auf die Tickets für das NFL-Spiel in München zwischen den Tampa Bay Buccaneers und Seattle Seahawks war seit der Bekanntgabe enorm. Hunderttausende American-Football-Fans registrierten sich für eine Karte, um beim Spektakel am 13. November in der Allianz-Arena mit dabei zu sein.

Der Ticketverkauf ging am Dienstag über die Bühne und sorgte beim Großteil der registrierten Fans für lange Gesichter. Denn die Karten waren innerhalb von 56 Minuten restlos ausverkauft, die meisten Interessierten hingen in der nicht enden wollenden Warteschlange fest.

Die Veranstalter müssen sich also keine Sorgen über die Auslastung im Stadion machen. Ausverkauft wird die Partie jedenfalls sein.