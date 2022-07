"Der Krebs ist weg und kam nicht mehr zurück“, sagt Manny Viveiros hörbar erleichtert. Ende Oktober des Vorjahres wurde bekannt, dass der Trainer der Henderson Silver Knights (AHL-Farmteam von NHL-Klub Las Vegas) an Prostatakrebs erkrankt ist. „OP und Behandlung verliefen wunderbar. Mittlerweile ist alles in Ordnung, ich bin wieder bei 100 Prozent.“ Derzeit unterzieht er sich noch einer Bestrahlungstherapie. „Eine reine Vorsichtsmaßnahme, um sicher zu gehen“, erklärt Viveiros, der seine Zukunft in Nordamerika sieht.