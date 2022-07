Die erste Trainingsperiode für das rot-weiß-rote Biathlonteam ist nach zehn Wochen Geschichte. Eine, die vergangene Saison an einer Vielfalt von Erfahrungen reicher wurde, ist die Kärntnerin Anna Juppe. „Ich hätte nie damit gerechnet, dass ich in meiner ersten richtigen Saison bei so vielen Weltcups starten darf. Geschweige denn bei Olympia. Das war ein unglaubliches Erlebnis“, unterstreicht die Villacherin. Juppe gibt sich bezüglich ihrer Resultate selbstkritisch. „Es kam extrem viel Neues auf mich zu und da braucht man seine Zeit, um sich zu finden. Trotzdem haben mir so viele gratuliert, dass ich den Sprung geschafft habe. Der erste Schritt ist definitiv gemacht.“