Von Klagenfurt in die NHL. Der Weg für Supertalent Marco Kasper ist nun frei. Der 18-jährige Klagenfurter, der zuletzt zwei Jahre in Schweden für Rögle auf Puckjagd ging, steht vor der geöffneten Tür in die beste Liga der Welt. Nach Marco Rossi im Vorjahr wurde damit wieder ein Österreicher in der ersten Runde gedraftet. Das "Centre Bell" in Montreal war prall gefüllt, das Zittern bei der großen Show endete - wie prognostiziert und sehnlichst erwünscht - auch in Runde eins schon wieder. Kasper wurde an achter Stelle von den Detroit Red Wings an Land gezogen.