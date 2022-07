Francesco Bagnaia, Vierter der laufenden WM-Saison in der MotoGP, macht in der Sommerpause der Motorrad-Weltmeisterschaft als Autofahrer Schlagzeilen. Als betrunkener Autofahrer. Im Urlaub auf Ibiza hat der 25-jährige Italiener sein Auto vor einem Kreisverkehr in den Straßengraben gelenkt. Das hat der Ducati-Werksfahrer auf Instgram selbst gepostet.

Und die "grobe Leichtsinnigkeit" bereut: Nach dem Verlassen einer Diskothek ist der Unfall nämlich passiert. Die Alkoholkontrolle hat laut Medienberichten 1,8 Promille ergeben - in Spanien sind 0,5 Promille erlaubt. Oder wie Bagnaia schreibt: "höher als nach spanischem Recht zulässig". Der Italiener rät seinen Fans, niemals "nach dem Trinken zu fahren".