Im Jahr 2020 wurde Thimo Nickl in der vierten Runde auf Position 104 beim NHL-Draft von den Anaheim Ducks gewählt. Nachdem der Klagenfurter im Vorjahr erstmals zu einem inoffiziellen Camp nach Kalifornien gereist war, läuft heuer alles höchst offiziell ab. Am 11. Juli fliegt der Verteidiger nach Los Angeles und wird in Anaheim bis zum 17. Juli einen Trainingslehrgang absolvieren.