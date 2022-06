Kärntens Stocksport-Asse stehen in der Staatsliga unter den besten vier Mannschaften. Sowohl die Herren des EV Rottendorf Seiwald als auch die Damen von GSC Liebenfels zwangen ihre Viertelfinal-Konkurrenz in die Knie. Die Rottendorfer machten mit Tal Leoben in eindrucksvoller Manier kurzen Prozess. Die Steirer hatten ihre Vorgruppe völlig ohne Punktverlust gewonnen, waren im Viertelfinale aber chancenlos. Rottendorf legte es von Beginn an konzentriert an, lag nach zwei Durchgängen bereits mit 4:0 in Front. Bereits nach vier Durchgängen war das Halbfinale mit 7:1 fixiert. Andi Spendier, Johann Reischnböck, Günther und Horst Stranig treffen im Duell ums Finale am 9. Juli in Oberwart auf Voitsberg.