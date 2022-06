Ein Testspiel von Fußball-Meister Red Bull Salzburg gegen ZSKA Sofia ist am Freitagabend nach dem Unfall eines Fans in der 75. Minute vorzeitig abgebrochen worden. Der Zuschauer des Spiels in Anif sei laut Angaben eines Klubsprechers der Salzburger von der mehrere Meter hohen Tribüne gestürzt und hätte sich gröbere Verletzungen zugezogen.

Sowohl Salzburgs Teamarzt als auch die Rettungskräfte seien an der Versorgung beteiligt gewesen. Der Verletzte wurde mit dem Rettungshubschrauber abtransportiert. Zum Zeitpunkt des Abbruches stand es 2:1 für Salzburg. Die Tore für die "Bullen" hatten Jungstürmer Roko Simic (37.) und Junior Adamu (52.) erzielt.