Es ist ein Kampf "David gegen Goliath" mit Ansage, wenn am Sonntag die besten Herren des Landes auf ihren Rennmaschinen aufeinandertreffen, um ihren Meister zu küren. Wer soll die Fahrer von Bora Hansgrohe in Gratwein-Straßengel biegen und wie? Patrick Konrad, Patrick Gamper, Felix Grossschartner, Marco Haller und Lukas Pöstlberger werden ab 10 Uhr gemeinsame Sache machen, um das Trikot mit den Farben des Landesmeisters in ihren Reihen zu sehen. Alle fünf der Equipe hätten das Zeug dazu, doch sie sind ein eingeschworener Haufen und werden sich für ihren Kapitän bis zur Verausgabung aufopfern.